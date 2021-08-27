Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Borusan Yatırım Pazarlama475,20445,006,79
Karsan Otomotiv3,793,653,84
Doğuş Otomotiv26,5825,763,18
Borusan Mannesmann26,4025,842,17
İhlas Gayrimenkul0,950,932,15
Petkim6,216,082,14
Enka İnşaat10,6510,442,01
Deva Holding23,7623,301,97
Alarko Holding8,758,591,86
Otokar328,70322,701,86
Torunlar GMYO4,094,021,74
İş Yatırım Menkul Değerler13,9513,741,53
Şok Marketler Ticaret12,3412,171,40
Koza Madencilik16,0015,781,39
Odaş Elektrik1,481,461,37
Kardemir (D)7,667,561,32
Tofaş Oto Fabrikası40,5840,061,30
Esenboğa Elektrik33,7033,301,20
Parsan26,5626,281,07
Enerjisa Enerji10,9410,840,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Son dakika: Ekonomik güven endeksi 39 ayın zirvesine yükseldi
Son dakika: Ekonomik güven endeksi 39 ayın zirvesine yükseldi
Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 484 bin 400 liraya geriledi
Altının kilogramı 484 bin 400 liraya geriledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Celil Nalçakan Serenay Sarıkaya Didem Arslan Yılmaz
Spor Arda Turan Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 14:02:24. #1.16#

title