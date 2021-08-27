Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Yatırım Pazarlama
|475,20
|445,00
|6,79
|Karsan Otomotiv
|3,79
|3,65
|3,84
|Doğuş Otomotiv
|26,58
|25,76
|3,18
|Borusan Mannesmann
|26,40
|25,84
|2,17
|İhlas Gayrimenkul
|0,95
|0,93
|2,15
|Petkim
|6,21
|6,08
|2,14
|Enka İnşaat
|10,65
|10,44
|2,01
|Deva Holding
|23,76
|23,30
|1,97
|Alarko Holding
|8,75
|8,59
|1,86
|Otokar
|328,70
|322,70
|1,86
|Torunlar GMYO
|4,09
|4,02
|1,74
|İş Yatırım Menkul Değerler
|13,95
|13,74
|1,53
|Şok Marketler Ticaret
|12,34
|12,17
|1,40
|Koza Madencilik
|16,00
|15,78
|1,39
|Odaş Elektrik
|1,48
|1,46
|1,37
|Kardemir (D)
|7,66
|7,56
|1,32
|Tofaş Oto Fabrikası
|40,58
|40,06
|1,30
|Esenboğa Elektrik
|33,70
|33,30
|1,20
|Parsan
|26,56
|26,28
|1,07
|Enerjisa Enerji
|10,94
|10,84
|0,92
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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