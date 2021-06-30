Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğuş Otomotiv26,6024,528,48Jantsa...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|26,60
|24,52
|8,48
|Jantsa Jant Sanayi
|76,85
|74,00
|3,85
|Verusa Holding
|47,18
|46,16
|2,21
|Netaş Telekomünikasyon
|20,18
|19,82
|1,82
|Net Holding
|4,20
|4,13
|1,69
|Karsan Otomotiv
|3,60
|3,54
|1,69
|Halk GMYO
|2,50
|2,46
|1,63
|Şok Marketler Ticaret
|11,88
|11,69
|1,63
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,02
|36,46
|1,54
|Mavi Giyim
|56,10
|55,45
|1,17
|Zorlu Enerji
|1,85
|1,83
|1,09
|Garanti Bankası
|8,34
|8,25
|1,09
|Enerjisa Enerji
|10,41
|10,30
|1,07
|MLP Sağlık
|22,00
|21,78
|1,01
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,08
|13,94
|1,00
|Pegasus
|71,70
|71,00
|0,99
|Coca Cola İçecek
|78,25
|77,50
|0,97
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,18
|2,16
|0,93
|Migros Ticaret
|32,44
|32,18
|0,81
|Otokar
|277,20
|275,00
|0,80
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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