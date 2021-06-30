Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğuş Otomotiv26,6024,528,48Jantsa...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv26,6024,528,48
Jantsa Jant Sanayi76,8574,003,85
Verusa Holding47,1846,162,21
Netaş Telekomünikasyon20,1819,821,82
Net Holding4,204,131,69
Karsan Otomotiv3,603,541,69
Halk GMYO2,502,461,63
Şok Marketler Ticaret11,8811,691,63
Eczacıbaşı Yatırım37,0236,461,54
Mavi Giyim56,1055,451,17
Zorlu Enerji1,851,831,09
Garanti Bankası8,348,251,09
Enerjisa Enerji10,4110,301,07
MLP Sağlık22,0021,781,01
İş Yatırım Menkul Değerler14,0813,941,00
Pegasus71,7071,000,99
Coca Cola İçecek78,2577,500,97
Yapı ve Kredi Bankası2,182,160,93
Migros Ticaret32,4432,180,81
Otokar277,20275,000,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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