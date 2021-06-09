Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)GSD...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
GSD Holding2,101,967,14
Bursa Çimento4,033,922,81
Halk GMYO3,032,952,71
Emlak Konut GMYO2,041,992,51
Ford Otosan180,50177,101,92
Esenboğa Elektrik33,1032,561,66
İş GMYO1,931,901,58
Kervan Gıda15,8815,671,34
Fenerbahçe Futbol33,3032,861,34
Otokar309,30305,801,14
İndeks Bilgisayar6,396,321,11
Nuh Çimento46,1845,681,09
MLP Sağlık22,2422,001,09
Çimsa24,7624,501,06
Selçuk Ecza Deposu9,369,270,97
Sabancı Holding9,489,400,85
İhlas Gayrimenkul1,221,210,83
Çemaş Döküm1,321,310,76
Bim Mağazalar62,4562,000,73
Tukaş6,966,910,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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