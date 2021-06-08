Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Gözde...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|6,13
|5,95
|3,03
|Çemaş Döküm
|1,31
|1,28
|2,34
|SASA Polyester
|34,48
|33,78
|2,07
|Parsan
|30,44
|29,86
|1,94
|İpek Doğal Enerji
|14,17
|13,91
|1,87
|Jantsa Jant Sanayi
|94,70
|93,00
|1,83
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,34
|7,22
|1,66
|TAV Havalimanları
|26,22
|25,84
|1,47
|Polisan Holding
|2,92
|2,88
|1,39
|Vestel
|31,68
|31,26
|1,34
|Kerevitaş Gıda
|4,74
|4,68
|1,28
|İş Finansal Kiralama
|3,17
|3,13
|1,28
|Çimsa
|23,96
|23,66
|1,27
|Netaş Telekomünikasyon
|21,60
|21,34
|1,22
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,03
|15,85
|1,14
|Koza Altın
|126,60
|125,30
|1,04
|Zorlu Enerji
|2,05
|2,03
|0,99
|Odaş Elektrik
|2,09
|2,07
|0,97
|İhlas Gayrimenkul
|1,20
|1,19
|0,84
|Eczacıbaşı İlaç
|6,27
|6,22
|0,80
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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