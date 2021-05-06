Son dakika: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kardemir (D)8,407,718,95
Kartonsan61,7059,403,87
İş Yatırım Menkul Değerler17,1216,613,07
Aksa Enerji12,0311,722,65
Alarko Holding10,039,792,45
Türk Hava Yolları12,8612,602,06
Şekerbank1,161,141,75
GSD Holding1,811,781,69
Petkim6,856,741,63
Sabancı Holding8,468,351,32
Polisan Holding3,123,081,30
Garanti Bankası7,347,251,24
Pegasus80,2579,401,07
Koza Altın118,40117,400,85
Net Holding5,935,880,85
Türkiye Sınai Kalkınma Bnakası1,251,240,81
Deva Holding30,7230,480,79
Ereğli Demir Çelik19,5919,440,77
Tüpraş92,0091,300,77
Türk Telekom6,726,670,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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