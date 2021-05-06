Son dakika: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kardemir (D)
|8,40
|7,71
|8,95
|Kartonsan
|61,70
|59,40
|3,87
|İş Yatırım Menkul Değerler
|17,12
|16,61
|3,07
|Aksa Enerji
|12,03
|11,72
|2,65
|Alarko Holding
|10,03
|9,79
|2,45
|Türk Hava Yolları
|12,86
|12,60
|2,06
|Şekerbank
|1,16
|1,14
|1,75
|GSD Holding
|1,81
|1,78
|1,69
|Petkim
|6,85
|6,74
|1,63
|Sabancı Holding
|8,46
|8,35
|1,32
|Polisan Holding
|3,12
|3,08
|1,30
|Garanti Bankası
|7,34
|7,25
|1,24
|Pegasus
|80,25
|79,40
|1,07
|Koza Altın
|118,40
|117,40
|0,85
|Net Holding
|5,93
|5,88
|0,85
|Türkiye Sınai Kalkınma Bnakası
|1,25
|1,24
|0,81
|Deva Holding
|30,72
|30,48
|0,79
|Ereğli Demir Çelik
|19,59
|19,44
|0,77
|Tüpraş
|92,00
|91,30
|0,77
|Türk Telekom
|6,72
|6,67
|0,75
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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