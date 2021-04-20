Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Brisa 24,90 23,82 4,53 Torunlar GMYO 3,65 3,54 3,11 Jantsa Jant Sanayi 664,20 645,00 2,98 Good-Year 7,20 7,01 2,71 Ford Otosan 179,80 175,30 2,57 Yapı ve Kredi Bankası 2,12 2,08 1,92 Vestel 31,32 30,76 1,82 Arçelik 31,48 30,98 1,61 Garanti Bankası 7,11 7,00 1,57 Gözde Girişim 6,75 6,65 1,50 İş Bankası (C) 4,86 4,79 1,46 Akbank 4,87 4,80 1,46 Çemtaş 16,12 15,91 1,32 Türkiye Sigorta 5,62 5,55 1,26 Türk Telekom 6,44 6,37 1,10 Sabancı Holding 7,98 7,91 0,88 Anadolu Efes 22,56 22,40 0,71 Yataş 17,09 16,99 0,59 Tofaş Oto Fabrikası 30,10 29,94 0,53 Zorlu Enerji 2,04 2,03 0,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara