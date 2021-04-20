Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Brisa
|24,90
|23,82
|4,53
|Torunlar GMYO
|3,65
|3,54
|3,11
|Jantsa Jant Sanayi
|664,20
|645,00
|2,98
|Good-Year
|7,20
|7,01
|2,71
|Ford Otosan
|179,80
|175,30
|2,57
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,12
|2,08
|1,92
|Vestel
|31,32
|30,76
|1,82
|Arçelik
|31,48
|30,98
|1,61
|Garanti Bankası
|7,11
|7,00
|1,57
|Gözde Girişim
|6,75
|6,65
|1,50
|İş Bankası (C)
|4,86
|4,79
|1,46
|Akbank
|4,87
|4,80
|1,46
|Çemtaş
|16,12
|15,91
|1,32
|Türkiye Sigorta
|5,62
|5,55
|1,26
|Türk Telekom
|6,44
|6,37
|1,10
|Sabancı Holding
|7,98
|7,91
|0,88
|Anadolu Efes
|22,56
|22,40
|0,71
|Yataş
|17,09
|16,99
|0,59
|Tofaş Oto Fabrikası
|30,10
|29,94
|0,53
|Zorlu Enerji
|2,04
|2,03
|0,49
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500