Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Brisa24,9023,824,53
Torunlar GMYO3,653,543,11
Jantsa Jant Sanayi664,20645,002,98
Good-Year7,207,012,71
Ford Otosan179,80175,302,57
Yapı ve Kredi Bankası2,122,081,92
Vestel31,3230,761,82
Arçelik31,4830,981,61
Garanti Bankası7,117,001,57
Gözde Girişim6,756,651,50
İş Bankası (C)4,864,791,46
Akbank4,874,801,46
Çemtaş16,1215,911,32
Türkiye Sigorta5,625,551,26
Türk Telekom6,446,371,10
Sabancı Holding7,987,910,88
Anadolu Efes22,5622,400,71
Yataş17,0916,990,59
Tofaş Oto Fabrikası30,1029,940,53
Zorlu Enerji2,042,030,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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