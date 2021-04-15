Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Torunlar...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Torunlar GMYO
|3,81
|3,50
|8,86
|Garanti Bankası
|7,42
|6,99
|6,15
|Net Holding
|5,31
|5,10
|4,12
|Akbank
|5,14
|4,94
|4,05
|Kardemir (D)
|7,68
|7,40
|3,78
|Ereğli Demir Çelik
|18,16
|17,52
|3,65
|İş Bankası (C)
|5,18
|5,02
|3,19
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,21
|2,15
|2,79
|Şekerbank
|1,17
|1,14
|2,63
|Nuh Çimento
|57,45
|56,05
|2,50
|Vakıflar Bankası
|3,57
|3,49
|2,29
|Petkim
|6,29
|6,15
|2,28
|TAV Havalimanları
|20,18
|19,78
|2,02
|SASA Polyester
|47,44
|46,54
|1,93
|Halkbank
|4,49
|4,41
|1,81
|Albaraka Türk
|1,70
|1,67
|1,80
|Aksa
|15,78
|15,54
|1,54
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,35
|1,33
|1,50
|Selçuk Ecza Deposu
|10,37
|10,22
|1,47
|Zorlu Enerji
|2,18
|2,15
|1,40
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500