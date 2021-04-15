Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Torunlar...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Torunlar GMYO3,813,508,86
Garanti Bankası7,426,996,15
Net Holding5,315,104,12
Akbank5,144,944,05
Kardemir (D)7,687,403,78
Ereğli Demir Çelik18,1617,523,65
İş Bankası (C)5,185,023,19
Yapı ve Kredi Bankası2,212,152,79
Şekerbank1,171,142,63
Nuh Çimento57,4556,052,50
Vakıflar Bankası3,573,492,29
Petkim6,296,152,28
TAV Havalimanları20,1819,782,02
SASA Polyester47,4446,541,93
Halkbank4,494,411,81
Albaraka Türk1,701,671,80
Aksa15,7815,541,54
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,351,331,50
Selçuk Ecza Deposu10,3710,221,47
Zorlu Enerji2,182,151,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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