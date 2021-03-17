Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

17.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:30
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ford...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ford Otosan229,20208,409,98
Türk Traktör252,50235,007,45
Koç Holding24,6223,484,86
Net Holding5,985,714,73
Tofaş Oto Fabrikası40,8439,084,50
Doğuş Otomotiv36,3634,804,48
Karsan Otomotiv4,434,273,75
Verusa Holding64,0562,053,22
Alarko Holding12,2111,882,78
Türkiye Sigorta7,146,952,73
Kordsa Teknik Tekstil26,5025,882,40
Çimsa23,3022,762,37
Şişe Cam7,977,812,05
Aksa Enerji11,8311,601,98
Coca Cola İçecek76,1574,701,94
Türk Telekom8,117,971,76
Yataş17,3617,071,70
Pınar Süt23,7423,381,54
Arçelik36,5035,961,50
TAV Havalimanları26,2025,841,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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