Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

25.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:48
Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kordsa Teknik...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kordsa Teknik Tekstil25,0626,38-5,00
Doğuş Otomotiv32,9433,80-2,54
Kerevitaş Gıda5,615,75-2,43
Vestel26,4227,04-2,29
Hektaş29,1829,84-2,21
Konya Çimento1.233,301.256,00-1,81
Anadolu Efes23,5223,92-1,67
Koza Madencilik17,5117,75-1,35
İpek Doğal Enerji14,4314,62-1,30
İş Yatırım Menkul Değerler21,1421,40-1,21
Ford Otosan182,00184,00-1,09
Karsan Otomotiv4,654,70-1,06
Anadolu Grubu Holding28,7429,00-0,90
Selçuk Ecza Deposu11,2011,29-0,80
Odaş Elektrik3,974,00-0,75
MLP Sağlık24,2024,38-0,74
Logo Yazılım134,50135,50-0,74
Verusa Holding62,7563,15-0,63
Gübre Fabrikaları73,7074,10-0,54
Alcatel Lucent Teletaş35,3035,48-0,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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