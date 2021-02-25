Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
25.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:48
Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kordsa Teknik...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,06
|26,38
|-5,00
|Doğuş Otomotiv
|32,94
|33,80
|-2,54
|Kerevitaş Gıda
|5,61
|5,75
|-2,43
|Vestel
|26,42
|27,04
|-2,29
|Hektaş
|29,18
|29,84
|-2,21
|Konya Çimento
|1.233,30
|1.256,00
|-1,81
|Anadolu Efes
|23,52
|23,92
|-1,67
|Koza Madencilik
|17,51
|17,75
|-1,35
|İpek Doğal Enerji
|14,43
|14,62
|-1,30
|İş Yatırım Menkul Değerler
|21,14
|21,40
|-1,21
|Ford Otosan
|182,00
|184,00
|-1,09
|Karsan Otomotiv
|4,65
|4,70
|-1,06
|Anadolu Grubu Holding
|28,74
|29,00
|-0,90
|Selçuk Ecza Deposu
|11,20
|11,29
|-0,80
|Odaş Elektrik
|3,97
|4,00
|-0,75
|MLP Sağlık
|24,20
|24,38
|-0,74
|Logo Yazılım
|134,50
|135,50
|-0,74
|Verusa Holding
|62,75
|63,15
|-0,63
|Gübre Fabrikaları
|73,70
|74,10
|-0,54
|Alcatel Lucent Teletaş
|35,30
|35,48
|-0,51
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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