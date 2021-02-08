Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
08.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:54
Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İş...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Finansal Kiralama
|4,52
|4,15
|8,92
|Kartonsan
|91,25
|85,90
|6,23
|Aksa Enerji
|11,82
|11,28
|4,79
|Bizim Mağazaları
|17,03
|16,36
|4,10
|Vestel
|28,86
|27,76
|3,96
|Türk Traktör
|185,00
|178,50
|3,64
|Akiş GMYO
|3,59
|3,48
|3,16
|Otokar
|413,00
|401,80
|2,79
|Odaş Elektrik
|4,24
|4,13
|2,66
|GSD Holding
|2,74
|2,67
|2,62
|Koza Altın
|130,70
|127,40
|2,59
|İş Yatırım Menkul Değerler
|19,30
|18,82
|2,55
|Çemtaş
|17,75
|17,35
|2,31
|Sasa Polyester
|28,34
|27,80
|1,94
|MLP Sağlık
|24,38
|23,94
|1,84
|Aygaz
|17,96
|17,64
|1,81
|Alkim Kimya
|19,47
|19,14
|1,72
|Ereğli Demir Çelik
|14,82
|14,60
|1,51
|Kardemir (D)
|7,04
|6,94
|1,44
|Doğuş Otomotiv
|36,00
|35,50
|1,41
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500