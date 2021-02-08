Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

08.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:54
Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İş...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Finansal Kiralama4,524,158,92
Kartonsan91,2585,906,23
Aksa Enerji11,8211,284,79
Bizim Mağazaları17,0316,364,10
Vestel28,8627,763,96
Türk Traktör185,00178,503,64
Akiş GMYO3,593,483,16
Otokar413,00401,802,79
Odaş Elektrik4,244,132,66
GSD Holding2,742,672,62
Koza Altın130,70127,402,59
İş Yatırım Menkul Değerler19,3018,822,55
Çemtaş17,7517,352,31
Sasa Polyester28,3427,801,94
MLP Sağlık24,3823,941,84
Aygaz17,9617,641,81
Alkim Kimya19,4719,141,72
Ereğli Demir Çelik14,8214,601,51
Kardemir (D)7,046,941,44
Doğuş Otomotiv36,0035,501,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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