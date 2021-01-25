Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
25.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:42
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Aksa...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa Enerji
|10,24
|9,32
|9,87
|Verusa Holding
|57,95
|53,30
|8,72
|Çimsa
|24,42
|22,50
|8,53
|Karsan Otomotiv
|5,11
|4,73
|8,03
|Deva Holding
|28,16
|26,26
|7,24
|Alkim Kimya
|20,98
|19,84
|5,75
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,46
|21,24
|5,74
|Alarko GMYO
|27,32
|26,16
|4,43
|İhlas Gayrimenkul
|1,54
|1,48
|4,05
|Aksa
|15,09
|14,58
|3,50
|Eczacıbaşı İlaç
|8,01
|7,74
|3,49
|Net Holding
|4,22
|4,08
|3,43
|Enerjisa Enerji
|12,88
|12,47
|3,29
|Bursa Çimento
|12,35
|11,97
|3,17
|Kartonsan
|80,35
|77,90
|3,15
|Koza Altın
|117,90
|114,40
|3,06
|Selçuk Ecza Deposu
|13,29
|12,90
|3,02
|Kerevitaş Gıda
|6,72
|6,54
|2,75
|Petkim
|5,26
|5,12
|2,73
|Doğuş Otomotiv
|33,36
|32,50
|2,65
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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