Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

25.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:42
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Aksa...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Aksa Enerji10,249,329,87
Verusa Holding57,9553,308,72
Çimsa24,4222,508,53
Karsan Otomotiv5,114,738,03
Deva Holding28,1626,267,24
Alkim Kimya20,9819,845,75
Kordsa Teknik Tekstil22,4621,245,74
Alarko GMYO27,3226,164,43
İhlas Gayrimenkul1,541,484,05
Aksa15,0914,583,50
Eczacıbaşı İlaç8,017,743,49
Net Holding4,224,083,43
Enerjisa Enerji12,8812,473,29
Bursa Çimento12,3511,973,17
Kartonsan80,3577,903,15
Koza Altın117,90114,403,06
Selçuk Ecza Deposu13,2912,903,02
Kerevitaş Gıda6,726,542,75
Petkim5,265,122,73
Doğuş Otomotiv33,3632,502,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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