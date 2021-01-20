Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
20.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:56
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|34,20
|31,10
|9,97
|Bagfaş
|28,08
|25,84
|8,67
|Brisa
|28,14
|25,96
|8,40
|Aygaz
|19,08
|17,80
|7,19
|Pınar Süt
|27,90
|26,12
|6,81
|Hektaş
|27,80
|26,50
|4,91
|Alarko GMYO
|26,14
|25,10
|4,14
|Karsan Otomotiv
|4,28
|4,12
|3,88
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,95
|1,88
|3,72
|Aksa Enerji
|8,63
|8,34
|3,48
|Ülker Bisküvi
|24,00
|23,28
|3,09
|Alkim Kimya
|19,44
|18,86
|3,08
|Torunlar GMYO
|4,22
|4,10
|2,93
|Konya Çimento
|1.514,70
|1.473,00
|2,83
|İhlas Gayrimenkul
|1,46
|1,42
|2,82
|Sasa Polyester
|25,78
|25,14
|2,55
|Albaraka Türk
|2,04
|1,99
|2,51
|Doğan Holding
|3,92
|3,84
|2,08
|Çemtaş
|17,09
|16,75
|2,03
|Good-Year
|9,13
|8,95
|2,01
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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