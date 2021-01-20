Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

20.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:56
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv34,2031,109,97
Bagfaş28,0825,848,67
Brisa28,1425,968,40
Aygaz19,0817,807,19
Pınar Süt27,9026,126,81
Hektaş27,8026,504,91
Alarko GMYO26,1425,104,14
Karsan Otomotiv4,284,123,88
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,951,883,72
Aksa Enerji8,638,343,48
Ülker Bisküvi24,0023,283,09
Alkim Kimya19,4418,863,08
Torunlar GMYO4,224,102,93
Konya Çimento1.514,701.473,002,83
İhlas Gayrimenkul1,461,422,82
Sasa Polyester25,7825,142,55
Albaraka Türk2,041,992,51
Doğan Holding3,923,842,08
Çemtaş17,0916,752,03
Good-Year9,138,952,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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