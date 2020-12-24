Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

24.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:36
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Gübre...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrikaları62,4556,809,95
Borusan Mannesmann33,6030,609,80
Netaş Telekomünikasyon25,1423,168,55
Çelebi168,90157,307,37
Karel Elektronik22,1821,045,42
Alcatel Lucent Teletaş29,6028,204,96
Eczacıbaşı İlaç7,637,284,81
Aksa13,5412,924,80
Pegasus73,3570,504,04
Selçuk Ecza Deposu15,3814,923,08
Kordsa Teknik Tekstil15,9715,503,03
Alarko GMYO25,5424,842,82
DO-CO571,60558,402,36
Türk Hava Yolları12,7412,462,25
TAV Havalimanları21,0820,642,13
Albaraka Türk2,062,021,98
Deva Holding24,6424,261,57
Otokar277,80274,501,20
İş Yatırım Menkul Değerler15,9915,821,07
Koza Altın83,9083,100,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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