Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
24.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:36
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Gübre...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|62,45
|56,80
|9,95
|Borusan Mannesmann
|33,60
|30,60
|9,80
|Netaş Telekomünikasyon
|25,14
|23,16
|8,55
|Çelebi
|168,90
|157,30
|7,37
|Karel Elektronik
|22,18
|21,04
|5,42
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,60
|28,20
|4,96
|Eczacıbaşı İlaç
|7,63
|7,28
|4,81
|Aksa
|13,54
|12,92
|4,80
|Pegasus
|73,35
|70,50
|4,04
|Selçuk Ecza Deposu
|15,38
|14,92
|3,08
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,97
|15,50
|3,03
|Alarko GMYO
|25,54
|24,84
|2,82
|DO-CO
|571,60
|558,40
|2,36
|Türk Hava Yolları
|12,74
|12,46
|2,25
|TAV Havalimanları
|21,08
|20,64
|2,13
|Albaraka Türk
|2,06
|2,02
|1,98
|Deva Holding
|24,64
|24,26
|1,57
|Otokar
|277,80
|274,50
|1,20
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,99
|15,82
|1,07
|Koza Altın
|83,90
|83,10
|0,96
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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