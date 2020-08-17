Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Deva Holding 21,38 22,68 -5,73 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 21,38 22,68 -5,73 Aksa 6,96 7,36 -5,43 Odaş Elektrik 2,27 2,38 -4,62 Hektaş 11,82 12,37 -4,45 Karsan Otomotiv 2,92 3,03 -3,63 Otokar 135,40 139,60 -3,01 Çimsa 11,52 11,83 -2,62 Anadolu Grubu Holding 16,99 17,40 -2,36 Güneş Sigorta 5,67 5,79 -2,07 Coca Cola İçecek 44,30 45,20 -1,99 Vestel 15,79 16,10 -1,93 Selçuk Ecza Deposu 8,18 8,34 -1,92 Arçelik 21,20 21,60 -1,85 Net Holding 2,14 2,18 -1,83 MLP Sağlık 16,13 16,42 -1,77 Mavi Giyim 39,26 39,94 -1,70 Enerjisa Enerji 8,49 8,63 -1,62 Türk Telekom 6,86 6,97 -1,58 Pegasus 47,06 47,80 -1,55 Türk Hava Yolları 10,97 11,14 -1,53 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA