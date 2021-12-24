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Son dakika! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Son dakika! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 16 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Alarko Holding11,6912,15-3,79Türk...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Alarko Holding11,6912,15-3,79
Türk İlaç Serum14,1414,69-3,74
MLP Sağlık31,7232,50-2,40
Kervan Gıda12,1012,30-1,63
Türkiye Sigorta5,125,19-1,35
Türk Telekom10,2410,38-1,35
İş Yatırım Menkul Değerler22,6422,90-1,14
Yapı ve Kredi Bankası3,543,58-1,12
Ziraat GMYO2,442,46-0,81
Erbosan119,80120,70-0,75
Selçuk Ecza Deposu11,2611,33-0,62
Albaraka Türk1,811,82-0,55
Vakıflar Bankası3,833,85-0,52
Garanti BBVA11,6811,74-0,51
Verusa Holding45,0445,16-0,27
Anadolu Grubu Holding39,2039,28-0,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Finansal İstikrar Komitesinde, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında şeffaflığı merkeze alan öngörülebilir, kararlı politika adımlarının bütüncül...

Finansal İstikrar Komitesinde, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında şeffaflığı merkeze alan öngörülebilir, kararlı politika adımlarının bütüncül...

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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