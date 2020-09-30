Son dakika... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Son dakika... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

30.09.2020 13:25 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:28
Son dakika... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Borusan Mannesmann 16,01 16,67 -3,96...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Borusan Mannesmann 16,01 16,67 -3,96
Şişe Cam 7,17 7,39 -2,98
Logo Yazılım 98,35 101,00 -2,62
Anadolu Cam 6,17 6,29 -1,91
Trakya Cam 4,71 4,80 -1,87
Soda Sanayii 8,12 8,25 -1,58
Yataş 8,77 8,85 -0,90
Anadolu Efes 20,72 20,90 -0,86
Selçuk Ecza Deposu 8,45 8,51 -0,71
Otokar 137,80 137,90 -0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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