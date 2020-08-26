Son Dakika | Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Sasa Polyester 15,49 16,10 -3,79 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 15,49 16,10 -3,79 Karsan Otomotiv 2,88 2,97 -3,03 Brisa 12,19 12,32 -1,06 Mavi Giyim 38,16 38,50 -0,88 Coca Cola İçecek 43,14 43,48 -0,78 Enerjisa Enerji 8,22 8,28 -0,72 Çelebi 73,00 73,50 -0,68 Türk Hava Yolları 11,13 11,20 -0,62 Pegasus 46,70 46,94 -0,51 Karel Elektronik 15,98 16,06 -0,50 Ford Otosan 87,00 87,40 -0,46 TAV Havalimanları 16,01 16,07 -0,37 Koç Holding 15,76 15,80 -0,25 Anadolu Grubu Holding 16,68 16,70 -0,12 Aygaz 11,73 11,74 -0,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA