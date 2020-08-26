Son Dakika | Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 15,49 16,10 -3,79 ...
26.08.2020 13:23 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:27
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|15,49
|16,10
|-3,79
|Karsan Otomotiv
|2,88
|2,97
|-3,03
|Brisa
|12,19
|12,32
|-1,06
|Mavi Giyim
|38,16
|38,50
|-0,88
|Coca Cola İçecek
|43,14
|43,48
|-0,78
|Enerjisa Enerji
|8,22
|8,28
|-0,72
|Çelebi
|73,00
|73,50
|-0,68
|Türk Hava Yolları
|11,13
|11,20
|-0,62
|Pegasus
|46,70
|46,94
|-0,51
|Karel Elektronik
|15,98
|16,06
|-0,50
|Ford Otosan
|87,00
|87,40
|-0,46
|TAV Havalimanları
|16,01
|16,07
|-0,37
|Koç Holding
|15,76
|15,80
|-0,25
|Anadolu Grubu Holding
|16,68
|16,70
|-0,12
|Aygaz
|11,73
|11,74
|-0,09
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Kaynak: AA