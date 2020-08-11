Son dakika... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 3 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Koza Altın 84,35 84,75 -0,47 ...
11.08.2020 13:33 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:38
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 3 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Koza Altın
|84,35
|84,75
|-0,47
|Turkcell
|14,88
|14,91
|-0,20
|Aygaz
|12,28
|12,29
|-0,08
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Kaynak: AA