Son dakika... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 3 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Koza Altın 84,35 84,75 -0,47 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 3 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Altın 84,35 84,75 -0,47 Turkcell 14,88 14,91 -0,20 Aygaz 12,28 12,29 -0,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA