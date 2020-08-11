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Son dakika... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 3 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Koza Altın 84,35 84,75 -0,47 ...

Son dakika... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
11.08.2020 13:33 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:38

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 3 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Koza Altın 84,35 84,75 -0,47
Turkcell 14,88 14,91 -0,20
Aygaz 12,28 12,29 -0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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