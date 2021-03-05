Son dakika: GÜNSEL'de kadınlar üretim ve AR-GE'nin merkezinde
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Son dakika: GÜNSEL'de kadınlar üretim ve AR-GE'nin merkezinde

05.03.2021 16:22 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:25
Son dakika: GÜNSEL'de kadınlar üretim ve AR-GE'nin merkezinde

Edinilen son dakika haberine göre Elektrikli otomobil devrimi ile otomotiv sektöründe kadınların ağırlığı artacak.

Elektrikli otomobil devrimi ile otomotiv sektöründe kadınların ağırlığı artacak. GÜNSEL, bu dönüşümün ipuçlarını veren iyi bir örnek.

Otomotiv, erkek egemen bir sektör olarak algılansa da yaşanan elektrikli otomobil dönüşümü ile birlikte bu durum çok da uzak olmayan bir gelecekte büyük ölçüde değişecek. Elektrikli otomobiller, teknoloji ve yazılım ağırlıklı girişimler olarak otomotiv sektöründe kadınların kendilerine daha fazla yer bulmasını sağlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli otomobili GÜNSEL, bu dönüşümü görmek için iyi bir örnek.

GÜNSEL'in gücü: Kadınlar

Sıfırdan elektrikli otomobil geliştiren ve üreten GÜNSEL, konvansiyonel otomotiv şirketlerine kıyasla aynı zamanda bir teknoloji şirketi. Çünkü yüzde yüz elektrikli otomobillerin ana bileşenleri olarak yazılım ve aplikasyonlar ön plana çıkıyor. Üstelik GÜNSEL gibi elektrikli otomobil üreticileri, sadece üretim şekilleri nedeniyle değil, çağımızın yükselen kavramlardan "mobilite" üzerine kurulu iş modeliyle de aynı zamanda geleceğin en önemli hizmet şirketlerinden birine dönüşmenin planlarını da yapıyor. Bu nedenle GÜNSEL'de kadınlar, sadece insan kaynakları ya da kurumsal iletişim gibi geleneksel departmanlarında değil, doğrudan üretimin ve AR-GE'nin merkezinde yer alıyor.

GÜNSEL çalışanlarının yaklaşık üçte birini kadınlar oluşturuyor. Kadınlar, tasarımcı, endüstriyel tasarım mühendisi, tedarik mühendisi, proje mühendisi, otomotiv mühendisi, makine mühendisi, kompozit mühendisi, kablaj mühendisi olarak GÜNSEL'in AR-GE'den üretimine kadar bir çok farklı biriminde sorumluluk alıyor. GÜNSEL'in geliştirme ve üretim aşamasında proje yöneticisi ve takım lideri olarak görev alan kadınların önemli bir katkısı var. Yaşanan dönüşümle birlikte, otomotiv sektörü genelinde de kadınlar çok daha görünür olacak.

"GÜNSEL'de kadın istihdamını daha da artırmayı hedefliyoruz"

GÜNSEL Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Tuba Güven Zurnacı da, elektrikli otomobil şirketlerinin kadın istihdamının en yoğun olduğu şirketlerin başında geleceğini söylüyor. Kadınların GÜNSEL'in her biriminde sorumluluk alarak liderlik ettiğini söyleyen Zurnacı, "GÜNSEL'de kadın istihdamını artırmaya devam edeceğiz. GÜNSEL'in kapıları geleceği değiştirmek isteyen kadınlara sonuna kadar açık" ifadesini kullandı.

Kucağındaki 7 aylık bebeği ile konuşan Tuba Güven Zurnacı, "GÜNSEL, kadın ve anne kişiliğinizden taviz vermeden kariyer basamaklarını çıkabileceğiniz örnek bir şirket. Böyle şirketlerin sayısının artması kadınların iş dünyasında daha iyi temsil edilebilmesinin de önünü açacak" diyor. GÜNSEL'li kadın çalışma arkadaşlarının ve bütün kadınların gününü kutlayan Zurnacı, "Kadınların uğradıkları şiddetle değil, imza atıkları başarılarla gündeme gelecekleri bir gelecek diliyorum" temennisinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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