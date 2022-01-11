Son dakika! Günlükle ortaya çıkan cinsel istismara iyi hal indirimli ceza onandı

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde üvey çocuğu A.B.B.'yi (16) istismar ettiği hem kızın günlükleri hem de ifadeleri ile ortaya çıkınca yargılanıp, iyi hal indirimi ile 12 yıl 6 ay hapse çarptırılan Engin O.'nun (40) cezası, İstinaf Mahkemesi'nce de onandı. Karara şaşırdığını belirten A.B.B.'nin annesi J.O. "Kızım 33 kiloya kadar düştü. Ancak o adama iyi hal indirimi uygulandı. Kızım için son nefesime kadar hukuki mücadelemi sürdüreceğim" dedi.

Bornova ilçesinde A.B.B. adlı kız çocuğu iddiaya göre, 13 yaşında üvey babası Engin O.'nun cinsel istismarına maruz kaldı. A.B.B.'nin yaşadığı cinsel istismar, yaklaşık 2 sene sürdü. Pandemi döneminde A.B.B.'nin tavırlarındaki değişim, anne J.O.'nun dikkatini çekti. Bunun üzerine anne J.O., kızını doktora götürdü. Psikiyatrik muayenede cinsel istismarı anlatan A.B.B.'ye depresyon ve anksiyete tanısı konuldu. Ayrıca A.B.B.'nin günlükleri de incelendi.

Yerel mahkemenin verdiği kararın ardından taraf avukatları, verilen cezaya itiraz etti. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Ceza Dairesi, sanığının tutukluk halinin devamına, usulen ve esasen istinaf başvurusunun reddine karar vererek, yerel mahkemenin verdiği 12 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. Olaydan sonra Engin O.'dan boşanmak için de dava açan anne J.O., istinafın kararını şaşkınlıkla karşıladığını belirterek "Olaydan sonra kızım hayata küstü. Hepimizin psikolojisi yerle bir oldu. Kızım bir tür beslenme bozukluğu olan anoreksiya oldu ve 33 kiloya kadar düştü. Ancak o adama iyi hal indirimi uygulandı. Adalete güvenmek istiyoruz. Kızım için son nefesime kadar hukuki mücadelemi sürdüreceğim" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri

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