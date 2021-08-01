Son dakika: Günlük kiralık evde 2 kadını döven şüphelilere gözaltı
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Son dakika: Günlük kiralık evde 2 kadını döven şüphelilere gözaltı

Son dakika: Günlük kiralık evde 2 kadını döven şüphelilere gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre DÜZCE'de günlük kiralık evde uyuşturucu madde alan ve 2 kadını darp ederek evden atan 2 kişi gözaltına alındı.

DÜZCE'de günlük kiralık evde uyuşturucu madde alan ve 2 kadını darp ederek evden atan 2 kişi gözaltına alındı. 

Olay, saat 05.00 sıralarında Konuralp Mahallesi'nde meydana geldi. Polis, günlük kiralık ev olarak kullanılan bir dairede aşırı gürültü ve kavga sesleri olduğu yönünde ihbar aldı. Polis ekipleri eve gittiğinde Ş.C. ve Ö.A. isimli kadınların K.U. ve C.B. tarafından darp edilerek dışarı atıldıklarını öğrendi. Eve yapılan baskında bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi. K.U. ve C.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.   


Son dakika: Günlük kiralık evde 2 kadını döven şüphelilere gözaltı
Son dakika: Günlük kiralık evde 2 kadını döven şüphelilere gözaltı
Son dakika: Günlük kiralık evde 2 kadını döven şüphelilere gözaltı
Son dakika: Günlük kiralık evde 2 kadını döven şüphelilere gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz

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