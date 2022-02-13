Son dakika: Güngören'deki yangında ölen 5 işçiden 3'ünün cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Güngören'de tekstil malzemelerinin üretildiği imalathanede çıkan yangında hayatını kaybeden 5 işçiden 3'ünün cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Güngören'de Sanayi Mahallesi Sinanpaşa Sokak'ta boya ve kimyasal malzemeler kullanılarak dar dokuma malzemelerinin üretildiği 5 katlı iş yerinde dün çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Otopsi işlemi tamamlanan 3 Suriyeli işçinin cenazeleri aileleri tarafından teslim alındı. Cenazelerin, Suriye'ye gönderileceği öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa