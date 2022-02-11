Son dakika: Güngören'de yangının çıkış anı ve patlama anı kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Güngören'de yangının çıkış anı ve patlama anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika: Güngören'de yangının çıkış anı ve patlama anı kamerada

Son dakika 3. sayfa haberi... Güngören'de tekstil atölyelerinin bulunduğu iş merkezinde yangının çıkış anı ve yaşanan patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

Güngören'de tekstil atölyelerinin bulunduğu iş merkezinde yangının çıkış anı ve yaşanan patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

Güngören Sanayi Mahallesinde tekstil atölyelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Yangının başlangıç anları ve yaşanan patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Yangının çıkmasıyla sokakta büyük panik yaşandığı ve olay yerindeki insanların çevreye kaçıştığı görüldü.

Görüntülerde binadan ilk önce dumanlar yükselmeye başlıyor. Aniden yaşanan patlamayla alevler etrafı sarıyor. Bölgede bulunan vatandaşlar ve iş merkezi çalışanları büyük bir panikle etrafa kaçışıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Patlama, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title