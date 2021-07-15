Son Dakika | Güngören'de araç yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Son Dakika | Güngören'de araç yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Son Dakika | Güngören'de araç yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre İstanbul'un Güngören ilçesinde kontrolden çıkan aracın refüjde bulunan gence çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İstanbul'un Güngören ilçesinde kontrolden çıkan aracın refüjde bulunan gence çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın araba kullanmayı öğrenen sürücünün panikle aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldiği, ehliyeti olmadığı için sürücülerin kaza sonrası yer değiştirdiği iddia edildi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Güngören ilçesi Gençosman Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, hızlı bir şekilde seyir halinde olan Toyota marka 34 UL 7560 plakalı araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüjde bulunan gence çarptı, ardından karşı yola savruldu. Aracın çarptığı genç ağır yaralanırken araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen aracın çarptığı gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücülerin yer değiştirdi iddiası

Kazada aracı kullanan S.E.'nin kaza yaşandıktan sonra araçtan inerek yanındaki O.Ç. ile yer değiştirdiği iddia edildi. S.E.'nin panik yaparak kazaya neden olduğu ve ehliyeti bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin kazaya ilişkin başlattığı araştırma sürüyor.

"Bir tane kadın araba sürmeyi öğreniyormuş"

Yasin Arda Yıldırım, kaza sonrası yaptığı açıklamada, "Halı sahada oturuyorduk, bir ses geldi. Koşarak geldik buraya, çocuğun kafası lastikle kaldırım arasına sıkışmış. Bir tane kadın araba sürmeyi öğreniyormuş. Çok hızlı gelmiş. Buradan bariyeri aşıp çocuk oradan yürürken kafasıyla kaldırım birbirine girmiş." dedi. Baran Öner ise "Araç şuradan geliyor büyük ihtimalle, 80-90'la hızını alamıyor kaldırıma çıkıyor. Zaten kaldırıma çıktığı gibi uçuyor. Sağdan gelen araçla çarpışıyor. Büyük ihtimalle adam da karşıdan karşıya geçerken iki aracın arasında kalıyor. Ondan sonra olan oluyor. Bu yoldan 80-90'la da gelmezsin ya!" dedi. - İSTANBUL

Son Dakika | Güngören'de araç yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika | Güngören'de araç yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika | Güngören'de araç yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika | Güngören'de araç yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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