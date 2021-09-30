Güney Sudan'da aşırı yağışların neden olduğu sel felaketlerinde en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Gorial West kenti Belediye Başkanı Victor Wek Koor, ölümlerin temmuz-eylül ayları arasında Warrap eyaletinde kaydedildiğini söyledi.

Koor, sel nedeniyle yaklaşık 17 bin kişinin evsiz kaldığını, en az 20 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ülkede geçen hafta sel nedeniyle acil durum ilan edilmişti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, mayıs ayından bu yana ülke genelinde yaklaşık 426 bin kişi sel yüzünden yerlerinden oldu.