Son Dakika | Güney Sudan'daki sellerde en az 20 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Güney Sudan'daki sellerde en az 20 kişi öldü

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Son Dakika | Güney Sudan'daki sellerde en az 20 kişi öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Güney Sudan'da aşırı yağışların neden olduğu sel felaketlerinde en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Güney Sudan'da aşırı yağışların neden olduğu sel felaketlerinde en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Gorial West kenti Belediye Başkanı Victor Wek Koor, ölümlerin temmuz-eylül ayları arasında Warrap eyaletinde kaydedildiğini söyledi.

Koor, sel nedeniyle yaklaşık 17 bin kişinin evsiz kaldığını, en az 20 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ülkede geçen hafta sel nedeniyle acil durum ilan edilmişti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, mayıs ayından bu yana ülke genelinde yaklaşık 426 bin kişi sel yüzünden yerlerinden oldu.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
Sağlık Bakanlığından 'aşıların yan etkilerinin izlenmediği' iddiasına yanıt Açıklaması

Sağlık Bakanlığından "aşıların yan etkilerinin izlenmediği" iddiasına yanıt Açıklaması

 Ekvador'da cezaevi çatışmasında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 116'ya yükseldi

Ekvador'da cezaevi çatışmasında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 116'ya yükseldi

 Bakan Soylu, Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmetiçi Eğitim Semineri'ne katıldı: (1)

Bakan Soylu, Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmetiçi Eğitim Semineri'ne katıldı: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Düm Tek Tek Şafak Sezer Yıldız Tilbe
Spor Alex Teixeira Salih Uçan Fatih Terim Gökhan Töre
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mahmut Özer Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | Güney Sudan'daki sellerde en az 20 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 00:17:15. #1.12#