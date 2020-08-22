Son Dakika | Güney Sudan'da kargo uçağı düştü: 4 ölü Son dakika haberi: Güney Sudan'da kargo uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Güney Sudan'da kargo uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Güney Sudan'ın başkenti Juba'da bulunan havalimanından kalkış yapan bir kargo uçağı kısa bir süre sonra düştü. Juba Uluslararası Havalimanı'ndan Bahr El Ghazal Eyaleti'ne doğru yola çıkan kargo uçağının düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Güney Sudan basını uçağın Güney Sudan Havayolları'na ait olduğunu yazdı.

(İHA)

Kaynak: İHA