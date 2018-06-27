Güney Kore'ye 2-0 Yenilen Almanya, Dünya Kupasına Veda Etti

Dünya Kupası tarihinde en son 1938'de gruplarda elenen Almanya 80 yıl aradan sonra bir kez daha grupları aşamadı.

Almanlar maç boyu pozisyonlar bulsa da aradığı golü kaydedemedi.

İsveç maçında yedek kulübesinde oturan Mesut Özil bu karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

"SON" SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Güney Kore'nin iki golü ise uzatma anlarında Kim ve Son'dan geldi.

F Grubunda İsveç ve Meksika 6 puanla tur atladı. Almanya 3 puanla Güney Kore ise 3 puanla turnuvaya veda etti.