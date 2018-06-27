Güney Kore'ye 2-0 Yenilen Almanya, Dünya Kupasına Veda Etti
2014 Dünya Kupasını kazanan Almanya, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası son maçında Güney Kore'ye 2-0 yenildi ve turnuvaya grup aşamasında veda etti.
Dünya Kupası tarihinde en son 1938'de gruplarda elenen Almanya 80 yıl aradan sonra bir kez daha grupları aşamadı.
Almanlar maç boyu pozisyonlar bulsa da aradığı golü kaydedemedi.
İsveç maçında yedek kulübesinde oturan Mesut Özil bu karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.
"SON" SON SÖZÜ SÖYLEDİ
Güney Kore'nin iki golü ise uzatma anlarında Kim ve Son'dan geldi.
F Grubunda İsveç ve Meksika 6 puanla tur atladı. Almanya 3 puanla Güney Kore ise 3 puanla turnuvaya veda etti.
YORUMLAR (25)
-
Güney Kore yi kutlarim.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
siz mesut özili linç ederseniz böyle olurCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
güney koreyi yürekten tebrik ediyorum bu alman pisliklerine haddini bildirdiler ve bide erdemli insanlar iddaları olmadığı halde dürüstçe oynayıp elediler bravo güney koreCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
-
top yuvarlaktır bükemediğin bileği öpecen almanlara geçmiş olşunCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
-
Ohhhh çooook iyi oldu, geri zekalılar daha maçlar başlamadan dünya şampiyonuyuz diye ağızları kulaklarına geliyordu, adamı öyle sustururlar işte.Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır