Güney Kore'nin yeni Cumhurbaşkanı muhalefetin adayı Yoon Suk-yeol oldu - Haberler

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Güney Kore'nin yeni Cumhurbaşkanı muhalefetin adayı Yoon Suk-yeol oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Güney Kore'nin yeni Cumhurbaşkanı muhalefetin adayı Yoon Suk-yeol oldu

Güney Kore'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre muhalefetin adayı Yoon Suk-yeol kazandı.

Güney Kore'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre muhalefetin adayı Yoon Suk-yeol kazandı.

Güney Kore'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların yüzde 95'inin sayılması ile resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 48,59'unu alan muhalefetin adayı Yoon Suk-yeol seçimi kazandı. Yoon'un rakibi iktidardaki Demokratik Parti'nin adayı Lee Jae-myung ise oyların yüzde 47,80'ini alırken, parti merkezinde verdiği demeçte yenilgiyi kabul ederek, rakibi Yoon'u tebrik etti.

Lee, "Elimden gelenin en iyisini yaptım, ancak beklentileri karşılayamadım" ifadelerini kullanarak, "Bu ne sizin ne de Demokrat Parti'nin yenilgisi. Tüm sorumluluk bana aittir" dedi.

Seçimi katılım oranının ise yüzde 77 olduğu ifade edildi.

(İHA)

Güney Kore'nin yeni Cumhurbaşkanı muhalefetin adayı Yoon Suk-yeol oldu

Güney Kore'nin yeni Cumhurbaşkanı muhalefetin adayı Yoon Suk-yeol oldu

Güney Kore'nin yeni Cumhurbaşkanı muhalefetin adayı Yoon Suk-yeol oldu

Güney Kore'nin yeni Cumhurbaşkanı muhalefetin adayı Yoon Suk-yeol oldu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Güney Kore, Politika, Güncel, Haberler

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