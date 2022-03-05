Son Dakika | Güney Kore'de orman yangını 90 evi küle çevirdi, 6 bin kişiyi yerinden etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Güney Kore'de orman yangını 90 evi küle çevirdi, 6 bin kişiyi yerinden etti

AA, Mehmet Alaca - Güncel
 - Güncelleme:
Son Dakika | Güney Kore'de orman yangını 90 evi küle çevirdi, 6 bin kişiyi yerinden etti

Son dakika gündem haberi... Güney Kore'nin doğusundaki sahil bölgesinde yangının 90 ev ve binayı küle çevirdiği, 6 bin kişiyi yerinden ettiği bildirildi.

Güney Kore'nin doğusundaki sahil bölgesinde yangının 90 ev ve binayı küle çevirdiği, 6 bin kişiyi yerinden ettiği bildirildi.

Dün sabah saatlerinde Uljin bölgesinde dağlık alanda çıkan ve bölgedeki bir nükleer santral ile sıvılaştırılmış doğal gaz tesisine geçici süreyle tehdit oluşturan yangınla mücadele için bugün de yaklaşık 2 bin itfaiyeci ve asker konuşlandırıldı.

İtfaiye ekipleri alevlerin Samcheok kenti yakınlarındaki sıvılaştırılmış doğal gaz tesisine ulaşmasını engellemek için sabaha kadar çalıştı.

Bölgede en az 90 ev ve bina yandı, yaklaşık 6 bin kişi tahliye edildi.

Yangında ölen ve yaralanan olmazken, yetkililer kuvvetli rüzgar ve kuru koşullarda hızla yayılan yangının çıkış nedeninin araştırıldığını kaydetti.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

Güney Kore, Doğalgaz, Nükleer, Asker, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title