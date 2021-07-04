Son dakika: Güney Kıbrıs'taki yangın ölüme neden oldu, acil durum ilan edildi
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Son dakika: Güney Kıbrıs'taki yangın ölüme neden oldu, acil durum ilan edildi

Son dakika: Güney Kıbrıs'taki yangın ölüme neden oldu, acil durum ilan edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), öğle saatlerinde çıkan ve kısa sürede geniş alana yayılan yangın nedeniyle ülke genelinde acil durum ilan ederken, yanğını söndürme çalışmalarında 1 çiftçi hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), öğle saatlerinde çıkan ve kısa sürede geniş alana yayılan yangın nedeniyle ülke genelinde acil durum ilan ederken, yanğını söndürme çalışmalarında 1 çiftçi hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentine bağlı Arakapa bölgesinde öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın ölüme neden oldu. Yangını söndürme çalışmaları sırasında 1 çiftçinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yangın nedeniyle 7 köy boşaltırken, Yunanistan ve İsrail'den 2 yangın uçağı söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının rüzgarın etkisi ile dağlık alanlara yayılması nedeniyle söndürme çalışmaları başarılı olmazken, ülke genelinde acil durum ilan edildi.

GKRY yönetimi ayrıca, Avrupa Birliği'nden de yardım talep etti. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Güney Kıbrıs'taki yangın ölüme neden oldu, acil durum ilan edildi
Güney Kıbrıs'taki yangın ölüme neden oldu, acil durum ilan edildi
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