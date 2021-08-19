Son dakika... Güney Afrika Ulusal Meclis Başkanlığına eski Savunma Bakanı Nqakula seçildi

Son dakika gündem haberine göre Güney Afrika Cumhuriyeti'nde eski Savunma Bakanı Nosiviwe Mapisa-Nqakula, Ulusal Meclis Başkanlığına seçildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde eski Savunma Bakanı Nosiviwe Mapisa-Nqakula, Ulusal Meclis Başkanlığına seçildi.

İktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) adayı olarak girdiği seçimlerde 199 milletvekilinin oyunu alan Nqakula, ülkenin Ulusal Meclis Başkanı oldu.

Nqakula, milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmasında, başkan seçilmesinden duyduğu mutluluğu ve gururu dile getirerek, "Burada, bu Meclis çatısı altında temsil edilen tüm halkımız, çıkarlarının gereği gibi dikkate alınacağı konusunda her daim rahat hissetmelidir." ifadesini kullandı.

Ulusa Meclisin yeni başkanı Nqakula, devletin bütün kurumlarının, ulusun problemlerinin çözümüne odaklanarak birlikte hareket etmelerinin gerekliliğini vurguladı.

Öte yandan ana muhalefet partisi Demokratik İttifak adayı Annelie Lotriet, meclisten 82 oy alabildi.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa'ya yakın isimlerden biri olan Nqakula, bu ay gerçekleştirilen kabine değişikliği öncesi savunma bakanlığı görevini yürütüyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik