Son dakika! Güney Afrika Parlamentosundaki yangınla ilgili şüpheli "terörle" suçlandı

Güney Afrika Parlamentosundaki yangını çıkarmakla itham edilen Zandile Mafe'ye, "terör" suçlaması yöneltildi.

Cape Town Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Mafe ikinci kez hakim karşısına çıkarıldı.

Mafe, halihazırda parlamento binasına izinsiz girmek, hırsızlık ve kundakçılıkla suçlanıyordu.

Bugünkü duruşmada Mafe, bu suçlara ek olarak binaya patlayıcı yerleştirip infilak ettirmek suretiyle terör yasasını ihlal ettiği suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Mafe'nin avukatları, müvekkillerine yönelik bu suçlamaların "kesinlikle" kabul edilemez olduğunu iddia ederek tüm suçlamaları reddettiler.

Ayrıca Mafe'ye geçen haftaki ilk duruşmasından birkaç gün önce paranoid şizofreni teşhisi konulduğu tespit edildi.

Mahkeme, Mafe'nin yargılanmaya uygun olup olmadığının bir akıl hastanesinde değerlendirilmesine karar verdi.

Mafe'nin avukatlarından Dali Mpofu, tutukluluk halinin devamı durumunda müvekkilinin açlık grevi yapmayı planladığını duyurdu.

Daha önce parlamento çevresinde sokaklarda yaşayan biri olduğu tespit edilen Mafe'nin evsiz arkadaşları, kendisine destek olmak üzere mahkeme binasının etrafında toplantı.

Duruşmanın yerel saatle öğleden sonra da devam etmesi bekleniyor.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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