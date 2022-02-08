Son dakika: Güney Afrika ordusu, "çocuk asker" iddialarını reddetti - Haberler
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Son dakika: Güney Afrika ordusu, "çocuk asker" iddialarını reddetti

AA, Murat Özgür Güvendik - Güncel
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Son dakika: Güney Afrika ordusu,

Son dakika haber... Güney Afrika Ulusal Savunma Gücü (SANDF), "orduda çocuk askerlerin kullanıldığına" ilişkin sosyal medyada yer alan iddiaları yalanladı.

Güney Afrika Ulusal Savunma Gücü (SANDF), "orduda çocuk askerlerin kullanıldığına" ilişkin sosyal medyada yer alan iddiaları yalanladı.

SANDF Komutanı Korgeneral Lawrence Khulekani Mbatha, yaptığı açıklamada, bu iddiaları orduyu itibarsızlaştırmaya yönelik "yasa ve etik dışı" bir girişim olarak nitelendirerek, SANDF'nin kesinlikle çocuk asker bulundurmadığını söyledi.

Güney Afrika anayasasının ve kamu istihdamına yönelik yasal düzenlemelerin reşit olmayanların istihdamına izin vermediğini hatırlatan Mbatha, bu iddiaların sahiplerinin tespit edilmesi için kolluk kuvvetleriyle ortak hareket edeceklerini belirtti.

Geçen hafta sosyal medyada 15 yaşındaki Güney Afrikalı çocukların SANDF'de istihdam edildiğine yönelik sosyal medya paylaşımları, ülke kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel

Ulusal Savunma, Güney Afrika, Asker, Güncel, Haber

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