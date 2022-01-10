Son dakika! Güney Afrika'da sel felaketinde 10 kişi öldü - Haberler
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Son dakika! Güney Afrika'da sel felaketinde 10 kişi öldü

Son dakika! Güney Afrika'da sel felaketinde 10 kişi öldü
AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneydoğusundaki Eastern Cape eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneydoğusundaki Eastern Cape eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti.

Eyewitness News'in haberinde, hafta sonu boyunca bölgede etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketinde 10 kişinin öldüğü, selin özellikle Mdansane ve Duncan bölgelerinde ağır hasara neden olduğu vurgulandı.

Haberde, yüzlerce kişinin evsiz kaldığı kaydedildi.

Polis yetkilileri, afetzedeleri kurtarma operasyonunda bir polis memurunun sele kapılarak hayatını kaybettiğini bildirdi.

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AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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