Son dakika: Güney Afrika'da Kovid-19 aşılama programı için Bakanlıklar Arası Komite kuruldu

Gelen son dakika haberine göre Afrika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hükümet, Kovid-19 aşılama programına ilişkin 16 üyeli Bakanlıklar Arası Komite'nin (IMC) atanmasını onayladı.

Afrika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hükümet, Kovid-19 aşılama programına ilişkin 16 üyeli Bakanlıklar Arası Komite'nin (IMC) atanmasını onayladı.

Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, IMC'nin, aşılama programının sorunsuz bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunan tüm ilgili departmanlara hızlı karar alınması konusunda yardımcı olacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı David Mabuza'nın başkanlığını yürüteceği Komite'nin, aşılama sürecinden karşılaşılabilecek sorunların çözülmesine müdahale etmek üzere haftalık toplanması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, bu yılın ilk yarısında toplam 20 milyon doz aşının teslim alınacağını ve yıl sonuna kadar da 40 milyon kişinin aşılanmasının hedeflendiğini bildirmişti.

Sağlık Bakanlığı da, Hindistan Serum Enstitüsü ile 1,5 milyon doz aşı için anlaşma sağlandığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik