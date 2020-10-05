Son dakika! Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 682 bini geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 682 bini geçti

05.10.2020 07:47 | Son Güncelleme: 05.10.2020 07:47
Son dakika! Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 682 bini geçti

Son dakika haber: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1753 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 682 bin 289'a yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1753 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 682 bin 289'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 38 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Virüs kaynaklı ölüm sayısının 16 bin 976 olduğu ülkede, Kovid-19 vaka sayısı, 1753 artışla 682 bin 289'a ulaştı.

Bugüne kadar 4 milyon 269 bin 626 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 614 bin 781'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ayhan Bilgen İlham Aliyev Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Ajda Pekkan Ali Sürmeli Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Falcao Samatta Özgür Yankaya Ali Palabıyık Steven Gerrard
Daha Fazla İşgal Bakan Azerbaycan Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 682 bini geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 07:50:21. #1.14#
title