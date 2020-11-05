Son Dakika | Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 kaynaklı can kaybı 20 bine yaklaştı
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Son Dakika | Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 kaynaklı can kaybı 20 bine yaklaştı

05.11.2020 23:45 | Son Güncelleme: 05.11.2020 23:48
Son Dakika | Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 kaynaklı can kaybı 20 bine yaklaştı

Bir son dakika haberine göre Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 677'ye yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 677'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1866 artışla 732 bin 414 oldu.

Ülkede 92 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve böylece virüs kaynaklı can kaybı sayısı 19 bin 677'ye yükseldi.

Bugüne kadar 4 milyon 917 bin 625 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 671 bin 579'u iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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