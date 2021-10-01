Son dakika! Güney Afrika Cumhurbaşkanı, ülkesine uygulanan seyahat kısıtlaması konusunda İngiltere Başbakanı'yla görüştü

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere'nin ülkesine uyguladığı seyahat kısıtlamasının kaldırılması için İngiliz Başbakan Boris Johnson'la görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bu konuyu ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Kendisine Güney Afrika'nın endişelerini aktardım ve bizi çok iyi anladı." dedi.

Bu tür kararların bilim kurullarınca verilmesi gerektiği konusunda Johnson'la hemfikir olduklarını kaydeden Ramaphosa, "Bu konu önümüzdeki günlerde gözden geçirildiğinde olumlu bir sonuç alacağımızdan umutluyuz." ifadesini kullandı.

Salgın öncesinde İngiltere'den her yıl yaklaşık 400 bin turist Güney Afrika'yı ziyaret ediyordu.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, salgınla mücadele kapsamında oluşturduğu ve "trafik ışığı sistemi" adını verdiği seyahat listesinde 22 Eylül'de güncelleme yapmıştı.

Güncellemede, Türkiye, Pakistan, Maldivler, Mısır, Sri Lanka, Umman, Bangladeş ve Kenya'nın yer aldığı 8 ülke kırmızı listeden çıkarılırken, Güney Afrika'nın listedeki yeri değişmemişti.

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin, bedelini kendileri ödeyerek 10 gün havalimanı yakınlarındaki otellerde kalmaları gerekiyor.

Seyahat listesinde 5 Ağustos'ta yapılan güncellemeye göre, daha önce 1750 sterlin ödenen zorunlu otel karantinası ücretleri ise 12 Ağustos itibarıyla 2 bin 285 sterline çıkarılmıştı.