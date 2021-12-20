Son dakika! Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın Kovid-19 karantinası sona erdi - Haberler
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Son dakika! Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın Kovid-19 karantinası sona erdi

Son dakika! Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın Kovid-19 karantinası sona erdi
AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın, 12 Aralık'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından girdiği karantinanın sonra erdiği ve görevinin başına döndüğü bildirildi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın, 12 Aralık'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından girdiği karantinanın sonra erdiği ve görevinin başına döndüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, bir haftalık karantina süresinin ardından görevine dönen Ramaphosa'nın, 22 Aralık'ta düzenlenecek 2021'in son bakanlar kurulu toplantısına başkanlık edeceği duyuruldu.

Açıklamada, Ramaphosa'nın, bu süreçte kendisine iyi dileklerde bulunan Güney Afrikalılara ve uluslararası kamuoyuna teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.

Ramaphosa, 12 Aralık'ta Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tüm yetki ve sorumluluklarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı David Mabuza'ya devrederek, Cape Town kentinde karantinaya girmişti.

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AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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