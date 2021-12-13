Son dakika: Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa Kovid-19'a yakalandı
AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Ramaphosa'nın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, hafif semptomlar gözlenen Ramaphosa'nın Güney Afrika Askeri Sağlık Servisi tarafından Cape Town kentinde müşahede altına alındığı belirtildi.
Ramaphosa, bu hafta için tüm yetki ve sorumluluklarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı David Mabuza'ya devretti.
AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri
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