Son Dakika | Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa dünya liderlerini Filistin meselesini çözmeye davet etti - Haberler
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Son Dakika | Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa dünya liderlerini Filistin meselesini çözmeye davet etti

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Son Dakika | Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa dünya liderlerini Filistin meselesini çözmeye davet etti

Gelen son dakika haberlerine göre Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, dünya liderlerini Filistin meselesini çözmek için her türlü çabayı göstermeye davet etti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, dünya liderlerini Filistin meselesini çözmek için her türlü çabayı göstermeye davet etti.

Ramaphosa, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulunda, video mesaj yöntemiyle gerçekleştirdiği konuşmasında, "Dünya milletleri olarak, Filistin meselesine adil, kalıcı ve barışçıl bir çözüm bulmak için hiçbir çabadan kaçınmama sorumluluğu taşıyoruz" dedi.

Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkının önemine vurgu yapan Ramaphosa, Filistin halkı işgalden kurtulana kadar barış ve adalet olmayacağına yürekten inandıklarını belirtti.

Ramaphosa ayrıca Afrika kıtasının BM'de yeterli şekilde temsil edilmediğini ifade ederek, 1,3 milyar kişinin yaşadığı kıtanın sesinin daha fazla duyurulması gerektiğini kaydetti.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri
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