Son dakika: Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın hapis kararının bozulması talebini reddetti

Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, "mahkemeye itaatsizlik" gerekçesiyle 15 ay hapis cezasına çarptırılan eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın, hakkındaki kararın bozulması talebini reddetti.

Mahkeme, Zuma'nın iptal başvurusunun gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle reddedilmesine ve dava masraflarının Zuma tarafından karşılanmasına karar verdi.

Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 ayrı suçlamadan davaları devam eden Zuma, 29 Haziran'da Anayasa Mahkemesince mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Zuma, mahkemenin aldığı bu karara karşı dirense de 7 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın serbest bırakılması talebiyle 9 Temmuz'da başlayan gösteriler, kısa sürede şiddet ve yağma olaylarına dönüşmüştü.

En az 340 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda yaklaşık 200 alışveriş merkezi, 3 bin mağaza, 1400 ATM, 200 banka ve postane, 11 depo ve 8 fabrika yağmacılar tarafından hedef alınmıştı.

Zuma, 5 Eylül'de sağlık sorunları nedeniyle şartlı tahliye edilmişti.