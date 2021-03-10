Son Dakika | GÜNDEME EK

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10.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:54
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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katılacak, TBMM'de "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi"nin açılış programına iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katılacak, TBMM'de "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi"nin açılış programına iştirak edecek.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesi Temel Atma Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katılacak Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(TBMM/11.45/13.30/Ankara/15.30/17.30)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz Güldaş

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