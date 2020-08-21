Son dakika gündem: Zonguldak'taki silahlı saldırıya ilişkin 3 gözaltı Son dakika haberi... Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, biri kadın 2 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, biri kadın 2 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kasımlı köyü Kavukkavla mevkisinde dün Yavuz B. ile Emine A'nın bulundukları otomobilde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla S.T, C.H. ve Z.H'yi gözaltına aldı. Silahlı saldırıya karıştığı değerlendirilen firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Alaplı'ya bağlı Kasımlı köyü Kavukkavla mevkisinde dün bulundukları otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Yavuz B. ile yanındaki Emine A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA