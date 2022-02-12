Son dakika haberleri... ZONGULDAK - Sahte para operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
AA, Fadime Yılmaz Elma - Güncel
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Son dakika haberi... Zonguldak'ta düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İncivez Mahallesi'ndeki bir market işletmecisine alışveriş karşılığında 100 liralık sahte banknot verdikleri iddiasıyla dün gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.S. ve B.K. tutuklandı, Ö.C. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
İstanbul'dan kiralık araçla kente geldikleri tespit edilen 3 şüphelinin üzerinde 100 liralık 40 sahte banknot ele geçirilmişti.