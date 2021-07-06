Son dakika gündem: Zimbabve hükümeti kolluk kuvvetlerine silahlı soyguncuları vurma yetkisi tanıdı
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Son dakika gündem: Zimbabve hükümeti kolluk kuvvetlerine silahlı soyguncuları vurma yetkisi tanıdı

Son dakika gündem: Zimbabve hükümeti kolluk kuvvetlerine silahlı soyguncuları vurma yetkisi tanıdı
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Zimbabve hükümeti, son haftalarda ülkede artan silahlı soygunların önüne geçmek üzere, kolluk kuvvetlerine soyguncuları vurma yetkisi verdi.

Zimbabve hükümeti, son haftalarda ülkede artan silahlı soygunların önüne geçmek üzere, kolluk kuvvetlerine soyguncuları vurma yetkisi verdi.

News Day'in haberine göre, İçişleri Bakanı Kazembe Kazembe konuya ilişkin açıklamasında, hükümetin bundan sonra silahlı soygunculara merhamet etmeyeceğini belirterek, "Güvenlik güçlerimiz soyguncularla en ağır şekilde mücadele edecek ve kanunun uzun kolu onları yakalayacak." ifadesini kullandı.

Ulusal Polis Sözcüsü Paul Nyathi de polisin tüm şüpheli silahlı soyguncuların izini sürmesi ve onlardan hesap sorması için ülke genelinde gizli ekipler kurulduğunu kaydetti.

Geçen ay İçişleri Bakan Yardımcısı Ruth Mavhungu-Maboyi, ulusal meclise yaptığı konuşmada, Zimbabvelilerin silahlı soyguncular yüzünden korku içinde yaşadığını söylemişti.

Bazı milletvekilleri de Zimbabve polisinin çoğu durumda silahlı soyguncularla başa çıkmak için yetersiz donanıma sahip olduğunu belirterek, hükümeti kaynakları kullanmaya çağırmıştı.

Zimbabve'de otobüs kazasında 20 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan Zimbabve'de bir yolcu otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

News Zimbabwe'nin haberine göre, Masvingo kentinden Zvishavane'ye doğru seyahat eden bir yolcu otobüsünün, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak karşı yönden gelen otomobille çarpışması sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi.

Habere göre, kazadan yaralı kurtulan üç kişi Zvishavane Bölge Hastanesine kaldırıldı.

Sözcü Nyathi konuya ilişkin açıklamasında, araçların kapasitesinin üstünde yolcu taşıdığını ifade ederek, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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