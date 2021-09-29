Son dakika gündem: Zihinsel engelli Özgür'ün katil zanlısı 17 ay sonra yakalandı - Haberler
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Son dakika gündem: Zihinsel engelli Özgür'ün katil zanlısı 17 ay sonra yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Zihinsel engelli Özgür'ün katil zanlısı 17 ay sonra yakalandı

Son dakika haberlerine göre İZMİR'in Urla ilçesinde, zihinsel engelli Özgür Bağış'ı (41) bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen Ferdi Özgür (37) 17 ay sonra polis tarafından yakalandı.

İZMİR'in Urla ilçesinde, zihinsel engelli Özgür Bağış'ı (41) bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen Ferdi Özgür (37) 17 ay sonra polis tarafından yakalandı. Polisteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ferdi Özgür, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, 29 Nisan 2020 tarihinde Sıra Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli Özgür Bağış'tan 3 gün boyunca haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kapısını çilingire açtırıp girdikleri evde Bağış'ı kanlar içerisinde yerde buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde vücudunda 2 bıçak yarası bulunan Bağış'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olaydan 13 gün önce Bağış'ın ev arkadaşı Sergin Coşgun'un (51) da aynı evde ölü bulunduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti çözmek için özel ekip kurdu. Ekipler daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan şüphelileri tekrar gözaltına aldı. Geçen yıl şüpheli olarak gözaltına alınan işsiz Ferdi Özgür, çelişkili ifade verince çapraz sorguya alındı. Olay anında nerede olduğunu ispatlayamayan Ferdi Özgür, öldürülen Bağış ile daha önce hiç görüşmediğini ileri sürdü. Ancak, polis, teknik çalışması sonucu Ferdi Özgür.'ün daha önce Bağış ile görüştüğünü ortaya çıkardı. Polisteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları reddeden Ferdi Özgür, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada Bağış'ın ölümünden 13 gün önce aynı evde ölü bulunan Sergin Coşgun'un ölümünde ise şüpheli bir durumun bulunmadığı bildirildi.


Son dakika gündem: Zihinsel engelli Özgür'ün katil zanlısı 17 ay sonra yakalandı

Son dakika gündem: Zihinsel engelli Özgür'ün katil zanlısı 17 ay sonra yakalandı

Son dakika gündem: Zihinsel engelli Özgür'ün katil zanlısı 17 ay sonra yakalandı

Son dakika gündem: Zihinsel engelli Özgür'ün katil zanlısı 17 ay sonra yakalandı

Son dakika gündem: Zihinsel engelli Özgür'ün katil zanlısı 17 ay sonra yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri
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