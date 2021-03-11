Son dakika gündem: Zeytinburnu'nda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Son dakika gündem: Zeytinburnu'nda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

11.03.2021 20:35 | Son Güncelleme: 11.03.2021 20:39
Son dakika gündem: Zeytinburnu'nda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Zeytinburnu'nda bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Telsiz Mahallesi Orkide Sokak'ta, kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 kişi, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen F.D.'yi görüşmeye çağırdı. Görüşmek için evden çıkan F.D. söz konusu kişilerce silahla bacağından vurularak yaralandı. Saldırganlar, motosikletle uzaklaşırken, ihbar üzerinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Olay yerinde bir süre inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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