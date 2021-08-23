Son dakika gündem: Zelenskiy: "Kırım'ın işgali, uluslararası güvenlik sisteminin işlevselliğine gölge düşürüyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Zelenskiy: "Kırım'ın işgali, uluslararası güvenlik sisteminin işlevselliğine gölge düşürüyor"

Son dakika gündem: Zelenskiy: 'Kırım'ın işgali, uluslararası güvenlik sisteminin işlevselliğine gölge düşürüyor'
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırım'ın işgalinin, uluslararası güvenlik sisteminin işlevselliğine gölge düşürdüğünü söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırım'ın işgalinin, uluslararası güvenlik sisteminin işlevselliğine gölge düşürdüğünü söyledi.

Zelenskiy, Kırım Platformu Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Bugün, Kırım'ın işgalinden beri konunun ilk defa uluslararası arenaya taşınması dolayısıyla önemli bir olayın gerçekleştiğini belirten Zelenskiy, 46 delegasyonu platformda görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kırım'ın insan haklarının ihlal edildiği bir yer haline geldiğine işaret eden Zelenskiy, "Kırım'ın işgali, uluslararası güvenlik sisteminin işlevselliğine gölge düşürüyor." dedi.

Zelenskiy, bu durumun düzelmeden hiçbir ülkenin sıradaki kurban olup olmayacağının garantisi bulunmadığını kaydetti.

Bu zirvenin sonraki bir zirve için yapılmadığının altını çizen Zelenskiy, "Kırım sorunu, dünya gündeminden bir 7 sene daha kaybolmamalı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Adem Murat Yücel
Magazin Alişan Tarkan Düm Tek Tek Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Ozan Tufan Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika gündem: Zelenskiy: "Kırım'ın işgali, uluslararası güvenlik sisteminin işlevselliğine gölge düşürüyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 13:03:16. #1.16#

title