Son dakika gündem: Yurdun büyük bölümünde kar, Antalya'da deniz keyfi

ANTALYA'da güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı. Hava sıcaklığının ocak ayı mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte sahile gelen turistler denize girdi.

Yurdun büyük bölümünde soğuk hava ve kar etkisini gösterirken, turizm kenti Antalya'da bugün hava sıcaklığı 18 dereceye kadar ulaştı. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler de soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Sahile gelen vatandaşlar ve turistler güneşli havanın keyfini doyasıya çıkardı. Kimileri sahildeki şezlongların üzerinde uzanıp güneşlenirken, kimileri de sıcaklığı 19 dereceyi bulan denize girerek yüzdü. 10.00 ila 13.00 saatleri arasında sokağa çıkabilen 65 yaş üstü kişiler de sahil bandında yürüyüş yaptı.Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği kentte hafta sonu yağışın etkili olması, önümüzdeki hafta içerisinde de hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde düşmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER